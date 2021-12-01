Москва, , 12:26 — REGNUM Организаторам концерта рэпера L’One в Москве может быть назначен крупный штраф в размере до 1 млн рублей. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Рэпер L’One СахаМедиа

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Сотрудники ОАТИ провели проверку на концерте и выявили массовые нарушения санитарных нарушений. Мероприятие проводило на площадке MUSIC MEDIA DOME. Уточняется, что на концерт рэпера L’One пришли свыше 500 человек.

«Посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию», — рассказали в штабе.

Теперь по решению суда организаторам концерта может быть назначен крупный штраф в размере 1 млн рублей.