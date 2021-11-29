Москва, , 20:28 — REGNUM Решение о введении дополнительных ограничений для недопущения распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон» будет приниматься оперативным штабом при правительстве, заявил 29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России пока не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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