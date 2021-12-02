Кемерово, , 10:12 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получает 4921 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 17 503 человека», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 75 142 случая заражения коронавирусом, 68 637 человек выздоровели, 1584 пациента скончались.

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