Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 32 пациента. Об этом сообщает среднеуральский оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе зафиксировали уже 8360 летальных исходов этого заболевания. 786 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 377 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявили уже 177 850 заразившихся коронавирусом. Исцелились пока лишь 155 857 человек.