Владивосток, , 06:17 — REGNUM В Приморье главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская подписала 29 ноября постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей в возрасте 60 лет и старше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Более 780 тыс. приморцев уже вакцинировались.

«План по вакцинации выполнен на 65%. Первым компонентом привились 780 581 человек. Непростую ситуацию усложняет выявленный на прошлой неделе вирус гриппа. С начала октября и за последние четыре недели заболеваемость увеличилась на 55,1%», — сказала Детковская.

Отмечается, что именно среди пожилых фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности.

«В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% — также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%», — добавила глава краевого Роспотребнадзора.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной гражданам 60 лет и старше необходимо привиться до 25 декабря, вторым — до 25 января. В противном случае они могут быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.

Ранее по постановлению Роспотребнадзора обязательная вакцинация также введена для граждан, работающих в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание населения, транспорт, культура, физкультура и спорт, экскурсионно-выставочная деятельность, торговля, общественное питание, гостиничные услуги, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, почтовая связь, клининг, сфера бытовых услуг, пищевая промышленность, рыболовство, береговая рыбопереработка, холодильные терминалы, ЖКХ, энергетика, промышленные предприятия, а также для государственных гражданских и муниципальных служащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, участники прошедшего 28 ноября пикета против QR-кодов протестовали и против обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Ранее о ней объявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.