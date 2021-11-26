Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чувашии отмечается постепенная стабилизация ситуации с коронавирусом, ковидные стационары поэтапно возвращаются в плановый режим оказания медицинской помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 26 ноября, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Оценивая эпидемическую обстановку, руководитель региона отметил, что она «развивается пока по пути постепенной стабилизации, что радует». Постепенно ковидные госпитали переводятся в плановый формат работы оказания медицинской помощи. Было отмечено, что возвращено порядка 900 коек.

По данным министерства здравоохранения, в настоящее время свободно 30% ковидных коек. Всего в стационарах для пациентов с коронавирусом развёрнуто почти 2,5 тыс. больничных мест, что составляет 26,2% общего коечного фонда Чувашии. В настоящее время решается вопрос о возврате в плановый режим ещё одного медицинского учреждения.

В продолжение темы Олег Николаев сообщил, что сокращается число лечащихся в стационарах и амбулаторно, но при этом на высоком уровне остаётся число вновь выявляемых случаев заражения — свыше 160 человек заболевают ковидом ежедневно. Поэтому нельзя терять бдительность и важно соблюдать все санитарно-эпидемические меры.