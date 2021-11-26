Омск, , 13:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 586 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 112 229. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в областном оперативном штабе.

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По данным федерального оперштаба, в Омской области за всё время выздоровели 87 829 человек, в том числе 689 за сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё 14 омичей. Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе — 2772 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Омской области выявили 584 носителя коронавируса, выздоровели 680 человек, скончались 13 ковид-пациентов.

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