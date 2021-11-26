Челябинск, , 10:18 — REGNUM В Челябинской области количество граждан, умерших от COVID-19, достигло 5018. Эти данные 26 ноября приводит оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в регионе зафиксировали ещё 30 летальных случаев. А общее количество больных ковидом снизилось до 16 804. Этот показатель самый низкий за последние недели. Ранее количество пациентов превышало 17 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили уже 125 972 случая заражения. Из них излечились 102 838 пациентов.