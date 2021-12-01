Чита, , 08:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 88 343 (+324 за сутки).

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Вместе с тем 74 398 пациентов (+427 за минувшие сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1936 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 183 находятся в тяжёлом состоянии (-4 за сутки), 57 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 за сутки).

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