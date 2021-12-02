Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM Ревакцинацию от коронавируса прошли 168 тыс. жителей Ростовской области. Такие данные привёл донской губернатор Василий Голубев на совещании по вопросу «Об организации процесса вакцинации в субъектах РФ».

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«В соответствии с планом необходимо привить от коронавирусной инфекции 2 млн 710 тыс. человек. На 1 декабря в регион поступили препараты для вакцинации 2 млн 425 тыс. человек. Вакцинировано первым компонентом 1 млн 841 тыс. человек. Таким образом, в Ростовской области доля населения, вакцинированного первым компонентом, от общего целевого числа составляет 67,9%. Завершили вакцинацию 1 млн 795 тыс. человек, ревакцинировано 168 тыс. человек», — уточнил глава региона.

Несмотря на то, что в ноябре темпы вакцинации в Ростовской области удалось нарастить, ход прививочной кампании необходимо переломить. Для этого решено усилить информационную работу с населением и открыть дополнительные мобильные пункты вакцинации.