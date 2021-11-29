Москва, , 11:58 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось на 33 860 случаев. Об этом 29 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Размер суточного прироста оказался выше, чем в прошлые сутки, когда подтвердилось 33 548 случаев заражения. Всего число заражений коронавирусом в России, согласно статистике штаба, достигло 9 604 233 выявленных случаев.

Прирост зафиксирован во всех 85 субъектах РФ. Лидерами по числу новых случаев являются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург — там выявили 3434, 2236 и 2181 заражение соответственно. В первой пятёрке также оказались Самарская и Воронежская области.