Мурманск, , 16:25 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 235 человек, 113 — в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2528 человек. На лечении находятся 16 655 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 34 690 носителей коронавируса.