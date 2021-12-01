Кемерово, , 09:34 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 декабря, за прошедшие сутки выявлено 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 376 случаев.

Коронавирус

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«Новокузнецк — 72, Кемерово — 67, Прокопьевск — 30, Междуреченск — 25, Белово — 21, Юрга — 17, Осинники — 15, Мыски — 14, Новокузнецкий МР — 13, Калтан — 12, Анжеро-Судженск — 11, Киселевск — восемь, Гурьевский МО — восемь, Ижморский МО — восемь, Топкинский МО — шесть, Юргинский МО — шесть, Березовский — пять, Промышленновский МО — четыре, Тайга — четыре, Крапивинский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Мариинский МО — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Тяжинский МО — два, Яйский МО — два, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Беловский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 256 пациентов выздоровели, пятеро скончались.