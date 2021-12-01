Тамбов, , 21:27 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе совещания, которое прошло в режиме видеосвязи, доложил вице-премьеру Татьяне Голиковой о ситуации с вакцинацией против коронавируса в Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В настоящее время план по вакцинации в регионе выполнен на 76 процентов.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров на совещании в режиме видеосвязи Tambov.gov.ru

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За последние два месяца Тамбовской области удалось значительно нарастить темпы прививочной кампании против коронавируса. В настоящее время план по вакцинации против ковида выполнен на 76 процентов. Об этом руководитель региона Максим Егоров доложил на совещании по вопросу организации процесса вакцинации в субъектах Российской Федерации, которое провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Он отметил, что количество вакцинированных за неполные два месяца выросло на 14 процентов. Свободный коечный фонд увеличился с 15,4 до 32 процентов. Вакцинация организована во всех медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Все они полностью обеспечены прививочным материалом.

«Для повышения доступности вакцинации организована работа семи мобильных пунктов и 105 мобильных бригад, работа которых строится с учетом бережливых технологий, — доложил Максим Егоров. — Пункты вакцинации работают в две смены, а также в выходные и праздничные дни».

По его словам, особое внимание уделяется вакцинации лиц пожилого возраста. Согласно постановлению главного санитарного врача Тамбовской области, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат все граждане старше 60 лет.

«Увеличено количество мобильных бригад для вакцинации пожилых граждан на дому. Развернута широкомасштабная информационная кампания по привлечению населения к вакцинации», — подчеркнул Максим Егоров.

Все эти действия привели к ожидаемому результату. Показатели вакцинации против коронавируса граждан пожилого возраста в Тамбовской области выше среднероссийских значений. На их долю приходится более трети всех, сделавших прививку.

Кроме того, в Тамбовской области удалось решить проблему с вакцинацией иностранных студентов, обучающихся в вузах региона. Их более 3,8 тысяч человек. Более 2,7 тысяч из них уже сделали прививку от ковида.

По итогам обсуждения участники совещания высказали мнение, что в Тамбовской области ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.