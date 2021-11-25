Воронеж, , 15:05 — REGNUM Дистанционный формат обучения в Воронежском государственном университете продлён до конца семестра. Как сообщила пресс-служба вуза, соответствующий приказ 25 ноября подписал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Воронежский государственный университет Insider51

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Как и ранее, исключение сделано для проведения лабораторных работ, для которых необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, а также научно-исследовательские работы, курсовые и выпускные квалификационные работы. Также, подчеркнули в вузе, сессия в осеннем семестре для студентов очной и очно-заочного отделений пройдет в традиционном офлайн-формате, а вот студенты заочники смогут сдать зачеты и экзамены онлайн.

«Государственные итоговые аттестации до 01.02.2022 также будут проводить в очном формате, исключение — заочная форма обучения», — уточнили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский госуниверситет перешёл на дистанционное обучение в октябре из-за осложнения ситуации с коронавирусом. На днях студенты вуза выступили с обращением к ректору с просьбой продлить онлайн-формат до конца семестра.