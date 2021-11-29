Красноярск, , 13:06 — REGNUM Ещё 31 человек с диагнозом COVID-19 скончался в Красноярском крае. Об этом сообщили 29 ноября в федеральном оперативном штабе.

Больничная палата с аппаратом ИВЛ Bryanskobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 7458 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 706 носителей коронавируса, выздоровели 699 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили 706 новых носителей коронавируса