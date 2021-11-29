Ижевск, , 18:08 — REGNUM В Удмуртию поступила новая партия вакцин против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В частности, республика получила 9 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» и 1,8 тыс. комплектов препарата «Спутник V».

В настоящее время в регионе сформировался запас препаратов для вакцинации: 130 256 комплектов вакцины «Спутник V», 10 464 комплекта — «ЭпиВакКорона», 42 296 доз — «Спутник лайт», а также 6212 комплектов вакцины «КовиВак».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 29 ноября прививку от коронавируса сделали 628 117 человек. Второй компонент препарата получили 431 393 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 109 776 человек.

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