Иркутск, , 08:30 — REGNUM В Иркутской области, где сложилась напряжённая ситуация с распространением коронавируса, пока не планируется ведение QR-кодов в общественном транспорте. Об этом 29 ноября заявил губернатор региона Игорь Кобзев в эфире канала «Вести-Иркутск».

Проверка QR-кодов у посетителей Василий Иванов © ИА REGNUM

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Также, по его словам, решение о возможности проведения новогодних корпоративов Прибайкалье примут на заседании эпидемиологической комиссии. Предположительно, оно пройдёт после 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 29 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 6327 человек, причём 28 из них добавили в сводку за последние сутки.

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