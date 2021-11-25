Краснодар, , 11:20 — REGNUM Почти 900 доз вакцины против гриппа обнаружили на улице в Краснодаре местные жители. Сообщения об этом появились 24 ноября в социальных сетях. По данному факту полиция начала проверку.

Вакцина от гриппа Eknews.net

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«В результате осмотра места, было обнаружено и изъято 894 шприца с вакциной от гриппа. Продолжается проведение проверки, устанавливается, в результате чьих действий данные шприцы с вакциной находились в общественном месте на улице», — цитируют «Кубанские новости» начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным региональных властей, в Краснодарском крае на 24 ноября от коронавируса привились 2,4 млн человек при плане в 3,6 млн жителей. От гриппа привились более 2 млн человек при плане в 3,4 млн.