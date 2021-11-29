Тамбов, , 13:16 — REGNUM В Тамбовской области 29 ноября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области был зарегистрирован 54 тыс. 441 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 85 пациентов, в том числе 110 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1411 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.