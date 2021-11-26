Владимир, 26 ноября 2021, 17:55 — REGNUM Во Владимире выполнили поручение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко организовать на Станции скорой медицинской помощи областного центра не менее 30 бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в день визита министра областной центр обслуживало всего 17 бригад. Для выполнения поручения Мурашко во Владимир были направлены резервные автомобили из районов, кадровый дефицит сократили за счёт студентов.
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