Москва, , 15:07 — REGNUM Новый вариант коронавируса «Омикрон» потенциально может создать новые проблемы для хода вакцинации, однако это пока ничем не подтверждено. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящий момент существуют только лабораторные исследования и исследования, собственно говоря, генома этого вируса. Эпидемических исследований мы пока не видим — нет, скажем так, настолько большой распространённости этого штамма, чтобы можно было квалифицированно сказать о том, что заболевание протекает хуже или лучше», — заявил Чернов.

«Картина при этом штамме пока толком не описана. Теоретически — да. Те мутации, которые в нём существуют, большая заразность этого штамма. Как это будет выглядеть клинически — пока что непонятно. Испытаний этого штамма на животных тоже нет», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.