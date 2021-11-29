Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 69 543.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 189 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 29 ноября, в списке контактных лиц находятся более 14,3 тыс. жителей. Выздоровели от COVID-19 за сутки 186 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 62 615 человек.