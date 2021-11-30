Якутск, , 04:29 — REGNUM В Якутске приостановлены очные занятия для учеников 1−8 классов. Школьников перевели на дистанционное обучение с 30 ноября по 6 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска.

Дистанционное обучение Mos.ru

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Дополнительные занятия в кружках и секциях в этот период отменяются.Такое решение принято городской противоэпидемической комиссией в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

В период отсутствия детей в школах в помещениях образовательных учреждений проведут дезинфекцию. Родителей проинформируют о необходимости ограничить посещение мест массового скопления людей. Ходить в период «дистанционки» не рекомендуется в том числе в кинотеатры, спортивные залы, торговые центры и магазины, кафе, столовые, рестораны.

Кроме того, по решению комиссии в Якутске отменены все массовые мероприятия как городского, так и регионального масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 40 учреждений образования уже были частично переведены на дистанционный режим работы. В детских садах из 664 групп временно закрыты 100.