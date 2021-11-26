Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM В Сахалинской области транспортировка пациентов с COVID-19 осуществлялась с перерасходом средств и причинением вреда больному. Выводы представителей минздрава и страховых компаний, проанализировавших перемещение коронавирусных пациентов, представила на заседании областной думы депутат Наталья Ждакаева, сообщило АСТВ.ру. Неэффективная маршрутизация обошлась региональному бюджету в 45 млн рублей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Выявлено, что с момента вызова скорой помощи и транспортировки пациент перевозится до четырех раз в разные медицинские организации. Это оказывает негативное влияние как на состояние здоровья пациента, сложности в логистики, искажение статистических данных, а так и на перерасход денежных средств», — процитировала документ Наталья Ждакаева. Она рассказала, что после таких перевозок скончались трое ее знакомых.

Депутат и главврач областной больницы Владимир Розумейко привёл пример такой маршрутизации. Человек может поступить в больницу с аппендицитом, потом у него обнаружат коронавирус и трансопртируют в инфекционный госпиталь в Корсакове. Затем может потребоваться транспортировка в реанимацию, а свободные места будут только в Долинске. А на долечивание пациентов отправляют в Южно-Сахалинск.

«Вот вам четыре госпитализации. Неэффективно? Ну, наверно. Но что нужно сделать? Конечно, самый хороший вариант — построить большой инфекционный госпиталь, и тогда не надо будет ничего думать. Сегодня, к сожалению, по-другому не получится. Может быть можно в этих госпиталях какие-то койки долечивания сделать. Но, наверно, там нет дополнительных площадей и персонала», — отметил Владимир Розумейко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в отношении главного врача Синегорской больницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ — злоупотребления должностными полномочиями. Руководителя учреждения здравоохранения подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID-19.