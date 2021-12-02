Абакан, , 08:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 163 человек, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в региональном правительстве.

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В Абакане подтверждено 56 случаев COVID-19, в Саяногорске — 28, в Черногорске — 19, В абазе и Сорске — по четыре.

С начала 2021 года в Хакасии выявлен 32 541 носитель коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в республике было подтверждено 162 случая заражения.

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