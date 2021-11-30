Орел, , 13:52 — REGNUM Житель Орла привлечён к административной ответственности за организацию и проведение акции против введения в России QR-кодов. О решении сообщается 29 ноября на сайте Заводского суда Орла.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в суде, 13 ноября на площадке у памятника Ивана Грозному мужчина организовал «публичное мероприятие в виде митинга, то есть массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно-политического характера». Участники акции протестовали против введения порядка использования QR-кода для посещения отдельных объектов розничной торговли. Также в ходе акции было записано видеообращение к президенту России.

«Данное публичное мероприятие организовано и проведено без подачи соответствующего уведомления о проведении публичного мероприятия в органы исполнительной государственной власти Орловской области или орган местного самоуправления», — уточнили в суде.

В отношении организатора мероприятия полицией был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности за проведение публичного мероприятия без согласования. Сам мужчина в суде заявил, что организатором акции не являлся.

Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административный штраф в 30 тыс. рублей. Решение суда в силу пока не вступило.