Кемерово, , 07:36 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 ноября, медицинскую помощь получает 4691 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Permkrai.ru

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В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 17 478 человек.

Всего в регионе выявлено 74 396 случаев заражения коронавирусом, 68 130 человек выздоровели, 1575 пациентов скончались.

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