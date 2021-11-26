Симферополь, , 10:14 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 618 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 25 ноября, сообщалось о 651 новом заразившемся.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За последние сутки лабораториями региона было обследовано на новую коронавирусную инфекцию 6 448 человек. Всего с начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 117 452 случая заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 105 129, за последние сутки выписаны 617 пациентов.

В общей сложности жертвами коронавируса в Крыму стали 3 511 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 23 новых летальных исхода среди ковид-пациентов.