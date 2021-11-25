Салехард, , 12:25 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. При этом шесть из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 139 случаев.

Всего с начала пандемии на 25 ноября на Ямале выявлено 57 787 заражений коронавирусом. Выздоровел 52 301 человек, 843 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

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