Барнаул, , 09:54 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 28 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7119 человек, причём 32 из них добавлены в сводку за последние сутки. Это один из рекордов за все время пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Суточный прирост выявленных зараженных повысился до 527 (+2 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 103 005 человек. Вместе с тем новый вирус победили 74 029 человек (+491 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 712 (-25 за сутки), из них 262 подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 256 человек, +90 за сутки) и ОРВИ (72 145 человек, +407 за сутки).

Что касается заразившихся коронавирусом с начала учебного года детей, то за сутки их стало больше на 51 (всего 3439).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 7309 (-4383 за минувшие сутки).

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