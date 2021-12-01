Москва, , 15:37 — REGNUM В проблемах похоронной системы на фоне пандемии коронавируса виновно руководство системы здравоохранения. Об этом 1 декабря заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам эксперта, сама по себе похоронная система справляется с ростом смертности, связанным с пандемией коронавируса. Однако проблемы возникают из-за смежных отраслей.

«Нас подставляют смежные отрасли. Мы интегрированы в систему здравоохранения. Врачи и чиновники от медицины в мертвых людей не видят, также они не видят людей в родственниках, пришедших в морги. Но все очереди, которые сейчас наблюдаются в моргах, проблемы с выдачей тел — это как раз ответственность нынешнего руководства здравоохранения», — сказал Авдеев.

По его мнению, система здравоохранения должна была подготовиться к росту смертности, однако этого сделано не было.

«Скоро два года будет этому вирусу. Везде была высокая смертность, но мы не видели, как подготовилась наша система здравоохранения, отвечающая за морги, как она подготовилась к тому, что у них будет высокая смертность. Как были старые здания моргов в регионах, так до сих пор на них без слез не посмотришь — как будто по ним бомбили», — заявил эксперт.

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