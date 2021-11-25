Москва, , 12:12 — REGNUM Россия принимает системные меры защиты здоровья граждан от коронавирусной инфекции. Об этом 25 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Азия — Европа».

Премьер-министр России Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он рассказал, что борьба с ковидом продолжается, и чтобы она была успешной, нужно предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов.

«Что касается России, то мы принимаем системные меры для защиты здоровья российских граждан. Одновременно помогаем бороться с коронавирусной инфекцией нашим соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки», — сказал Мишустин.

Он отметил, что «Спутник V» завоевал доверие и зарегистрирован в 70 странах. Российские власти оказывают поддержку в организации производства препарата за рубежом.

Глава российского правительства проинформировал, что с февраля 2021 года в ЕАЭС применяется электронное приложение «Путешествую без COVID-19».

«Это ещё один эффективный инструмент борьбы с распространением инфекции. Готовы делиться таким опытом со всеми партнёрами по АСЕМ», — сообщил премьер-министр.