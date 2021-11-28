Москва, , 12:15 — REGNUM Российские медики подтвердили 1224 смерти от последствий COVID-19 за истекшие сутки. 28 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число летальных исходов пришлось на Москву (95), Санкт-Петербург (68) и Московскую область (61). Всего за весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 272 755 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 1239 летальных исходах за сутки. В последний раз суточная смертность ниже 1200 случаев фиксировалась 8 ноября.

Максимум распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на начало ноября. 25 ноября директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России.

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