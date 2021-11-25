Москва, , 12:44 — REGNUM Недовольных коронавирусными ограничениями гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых перед лицом коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса», — сказал Песков.

По его словам, для того, чтобы остаться живыми, требуется вакцинироваться от COVID-19 и следовать мерам предосторожности, «к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся» властями.