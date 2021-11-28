Салехард, , 12:17 — REGNUM На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1684 человека. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 851 — на четыре человека меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на Ямале выявили 89 244 носителя коронавируса, вылечились 81 828 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре умерли ещё 11 пациентов с COVID-19