Новосибирск, , 15:27 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4104 пациента, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 360 человек. На ИВЛ — 53 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области проведены 2 996 288 тестов на коронавирус.

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