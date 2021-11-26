Обнинск, Калужская область, 26 ноября 2021, 13:25 — REGNUM Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в комбинации показывают хорошие результаты — защита от COVID-19 составляет более 92%. Об этом 26 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России ежедневно проходят в среднем более 500 тысяч человек.
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