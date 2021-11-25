Челябинск, , 10:52 — REGNUM В Челябинске 25 ноября противники введения в России системы QR-кодов пытались прорваться в здание Заксобрания региона. Об этом пишут СМИ.

QR-код

ИА REGNUM

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По данным изданий, возле парламента собрались несколько десятков человек. Они хотели пройти внутрь, но охрана их не пропустила. Завязалась потасовка.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты уже поддержали принятие поправок о введении QR-кодов в федеральное законодательство. Голосование прошло без обсуждения и без доклада. Ранее оба законопроекта были рассмотрены и поддержаны двумя комитетами.

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