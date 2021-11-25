Черкесск, , 10:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии наметилось улучшение ситуации по коронавирусу. В республике снизилась необходимость в большом количестве госпитализаций пациентов с COVID-19. В связи с этим переводятся в резерв ковидные койки в госпиталях. Об этом сообщила 24 ноября заместитель главы правительства региона Ирина Гербекова в ходе заседания оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вице-премьер Ирина Гербекова в своём докладе отметила стабилизацию ситуации по коронавирусу в регионе. Благодаря снижению числа больных нуждающихся в госпитализации, уже дважды был сокращён коечный фонд госпиталей. За последние две недели в резерв переведены 400 ковидных коек», — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, в Карачаево-Черкесии число носителей коронавируса к 24 ноября составило 29 594 человека. Из них 25 506 человек выздоровели, 841 человек скончался от COVID-19. Госпитализированы всего 605 пациентов. Охват вакцинацией превысил 50%.

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