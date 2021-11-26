Москва, 26 ноября 2021, 19:28 — REGNUM Россия ограничит въезд для иностранных граждан из ЮАР и ряда других африканских Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания.
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Ограничения затронут также Ботсвану, Лесото, Намибию, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини и Танзанию.
Въезд будет временно запрещён для граждан указанных стран, а также для иностранцев, находившихся на их территории в течение последних десяти дней до предполагамеого прибытия в Россию.
Российские граждане, побывавшие в этих странах, а также в Великобритании, Израиле и Китае, должны будут проходить экспресс-тестирование по прибытии в аэропорт.
Уточняется, что ограничения выступят в силу с 00:00 по московскому времени 28 ноября.