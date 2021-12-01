Иркутск, , 12:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 1 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6381 человека, причём 28 из них добавили в сводку за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 139 931 (+604 за сутки). Госпитализированы 5013 (-80 за сутки). В то же время излечились 113 915 пациентов (+474).

Ещё 544 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

Читайте также: В Иркутской области жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек