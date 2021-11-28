Ханты-Мансийск, , 10:43 — REGNUM В Югре 28 ноября обнаружили 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 235 случаев.

Лидерами по числу заражений стал Нижневартовск, где на 28 ноября зарегистрировано 38 случаев заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 89 224 случая заражения коронавирусом, вылечились 81 828 человек.

https://regnum.ru/news/society/3434872.html

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре выявили ещё 235 носителей коронавируса