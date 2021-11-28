Ханты-Мансийск, 28 ноября 2021, 10:43 — REGNUM В Югре 28 ноября обнаружили 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 235 случаев.
Лидерами по числу заражений стал Нижневартовск, где на 28 ноября зарегистрировано 38 случаев заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 89 224 случая заражения коронавирусом, вылечились 81 828 человек.
https://regnum.ru/news/society/3434872.html
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