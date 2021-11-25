Белгород, 25 ноября 2021, 17:06 — REGNUM Историю с жительницей Белгородской области, попавшей в реанимацию после вакцинации от COVID-19, прокомментировала 25 ноября на брифинге главный врач Старооскольской окружной больницы святителя Луки Крымского Светлана Немцева. Пациентке дали медотвод, её семья извинилась перед медиками.

Старый Оскол
Старый Оскол
Boombob.ru

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По словам Светланы Немцевой, у белгородки в день прививки случилось падение артериального давления. Женщина не провела необходимые 30 минут в помещении вакцинации, чтоб исключить осложнения, а уехала по своим срочным делам.

«В силу ли прививки, других каких-то моментов, мы не знаем, но через полчаса, когда ей померяли давление, оно было низкое. Давление поднимали с помощью универсального гормонального препарата. Никаких других проявлений — сыпи или одышки — у неё не было», — говорит врач.

После укола женщину привезли в приёмное отделение кардиологии. К тому моменту её давление «подскочило» до 130, и «в силу предшествующих событий и испуга было принято решение положить её в палату интенсивной терапии».

«В палате началась подтасовка фактов. Муж подключился, брат мужа, наш медицинский персонал не очень хорошо себя повёл, когда сфотографировали её в окружении аппарата ИВЛ. Ничего не было подключено, никаких особых медикаментов ей не назначалось. Она лежала там, [потому что ] а вдруг что-то случится — страшно отпускать домой. Диагноз нейро-сосудистая дистония, вегето-сосудистая дистония. Никаких других диагнозов нет», — отмечает Светлана Немцева.

Информацию о случившемся из больницы отправили в Роспотребнадзор.

«Ей дали медотвод от второй прививки. Мы не знаем, будет такое же падение на вторую дозу, зачем рисковать. Это называется лёгкие побочные эффекты от вакцинации, к никаким потерям здоровья это не ведёт. В итоге эта семья перед нами извинилась за то, что они подняли всё это в соцстях, поблагодарили медицинских работников, расстались мы миром. А медработник, который сделал эти фотографии, был наказан за разглашение врачебной тайны, ему вынесен выговор», — подытожила главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, историю с женщиной широко обсуждали социальные сети. Родственники пациентки заявляли, что «никто это дело расследовать не хочет».

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