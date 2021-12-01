Ставрополь, , 11:38 — REGNUM Вопрос проведения детских новогодних утренников пока не решен на Ставрополье. Краевые власти определятся с разрешением на их проведение после анализа эпидситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам состоявшегося 30 ноября оперативного штаба.

Новогодний утренник Novorosinform.org

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«Впереди новогодние праздники. И мы очень хотим, чтобы дети не остались без любимых утренников и новогодних представлений у елки. Дал поручение проработать возможность организации новогодних торжеств в детских садах и школах», — написал глава Ставрополья на свой странице в соцсети Instagram.

Напомним, в 2020 году новогодние утренники в Ставропольском крае прошли без участия родителей.

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