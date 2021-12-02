Новосибирск, , 13:24 — REGNUM Новосибирцы стали меньше нарушать масочный режим. Об этом сообщили в региональном правительстве.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, работа с бизнесом в регионе выстраивается конструктивно и применение системы QR-кодов позволит быстрее снять ограничения по коронавирусу.

«Как только мы увидим позитивную динамику, связанную со снижением уровня распространения коронавируса, правительство региона оперативно будет принимать решения по снятию ограничений. На сегодняшний день мы видим, что население относится к проверке QR — кодов с пониманием. Мы надеемся, что и предприниматели также ответственно будут относиться к исполнению требований режима повышенной готовности», — прокомментировал в свою очередь министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.

По официальным данным, объём субсидий на нерабочие дни субъектам малого и среднего предпринимательства уже составил 560 млн рублей, всего на данные выплаты подано 10,5 тысяч заявлений.