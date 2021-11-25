Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 25 ноября, в Чувашии заражение коронавирусом официально подтверждено ещё у 162 человек. Это на три случая меньше, чем было сутками ранее.

Напомним, что в республике стали реже заражаться после периода нерабочих дней. Всего с начала пандемии лабораторно выявлен 42 181 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели 36 870 жителей, из них за последние сутки вылечились 144 человека. Таким образом, доля выздоровевших составила 87,4%.

Умерли 3211 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета Чувашии глава фракции ЛДПР Константин Степанов заявил, что «уже разосланы письма ряду перевозчиков с просьбой начинать считать выпадающие доходы» при возможности введения QR-кодов на транспорте.