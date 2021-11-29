Пенза, , 07:25 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки от COVID-19 умерли 23 пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 29 ноября достигло 4205 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 461 жителя региона, всего с начала пандемии поборол инфекцию 63 851 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, РНК-вакцины дают хороший иммунный ответ против всех штаммов, предшествовавших «Дельте», так как спектр образования антител, нейтрализующих вирус, гораздо шире.

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