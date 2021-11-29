Ставрополь, , 11:33 — REGNUM На Ставрополье число новых случаев заражения коронавирусом опустилось ниже 500 человек в сутки. Динамика снижения показателя заболеваемости COVID-19 наметилась впервые за последние три недели, такие данные привел 28 ноября федеральный оперативный штаб.

Владимир Владимиров Government.ru

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«Показатели заболеваемости ниже, чем вчера. И ниже, чем на прошлой неделе. Хочется верить, что эта тенденция закрепится», — написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его данным, на утро 29 ноября в крае выявлено еще 480 пациентов с коронавирусом. За последние сутки также выписаны 210 выздоровевших человек. Смертельная статистика выросла на 39 случаев летального исхода.

Общее число носителей коронавируса достигло 112 385 человек, выздоровели из них 85 280 пациентов. Не удалось спасти врачам за все время пандемии 5179 жителей края.