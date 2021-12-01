Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличивается, несмотря на некоторое снижение заболеваемости. За минувшие сутки от COVID-19 умерли сразу 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трое скончавшихся были в возрасте младше 65 лет, остальные были старше этого возраста. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 2196.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 1235 пациентов, 120 из которых находятся в реанимации. 76 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 3,5 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1561 койка: занято — 1235, свободно — 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%», — отметили в оперштабе.

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